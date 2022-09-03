بايرن ميونخ يتعادل مع يونيون برلين في الدوري الألماني

اكتفى فريق بايرن ميونخ الألماني بالتعادل إيجابيا بهدف لمثله 1-1 مع مضيفه يونيون برلين، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم على ملعب " آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الألماني بالموسم الحالي 2022-2023.

افتتح شيرالدو بيكر التهديف مبكرا لأصحاب الأرض يونيون برلين فى الدقيقة 12، ثم أدرك جوشوا كيميش التعادل فى الدقيقة 15 بعدها بثلاث دقائق فقط.

وبهذه النتيجة تراجع بايرن ميونخ للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين خلف بورسيا دروتموند وفرايبروج المتصدرين برصيد 12 نقطة لكل منهما، وبفارق الأهداف عن يونيون برلين الذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط 11 نقطة .