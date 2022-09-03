حصيلة ضحايا فيضانات باكستان ترتفع إلى وفاة 1265 شخصا بينهم 441 طفلا

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 1265 قتيلًا.

وأفادت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم 38 عضوا في إقليم السند الجنوبي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في عموم البلاد إلى 1265 قتيلًا، مبينة أن حصيلة القتلى في إقليم السند بلغت 502 قتيل، منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في منتصف يونيو الماضي.