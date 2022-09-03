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بالقوة.. #التعاون يصفع# النصر المتهالك بهدف الدقائق الأخيرة #النصر_التعاون

3 سبتمبر 2022 · < 1 minute

فاز التعاون على نظيره النصر بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.