أبوها اشترط السماح لها بتدخين الشيشة .. عريس يترك عروسه قبل عقد القران .. #عاجل

تفاجأ شاب بتبوك وأثناء الشروع بمهام عقد قرانه على إحدى قريباته ، وبعد أخذ الموافقة المبدئية على موافقة الخطيبة للزواج بشرط غريب لأبيها.

واشترط والدها قُبيل مجئ المأذون الشرعي بأن يُسجل لابنته في عقد نكاحها بعدم ممانعة الزوج من تناول ابنته للشيشة كشرط أساسي من ضمن الشروط وأن يكون هذا اتفاق رسمي لا رجعة فيه، حتى لا يكون تناول الشيشة سبباً لها في الطلاق لاحقاً .

وقرر الشاب رفضه التام لهذا المطلب مبدياً امتعاضه من هذا الأمر .

ويتساءل بالوقت ذاته هل المأذون الشرعي يستطيع تسجيل هذا الشرط بعقد النكاح الشرعي أم لا .