عاجل .. لإتاحة الفرصة لأكبر عدد .. نموذج تشغيلي لقبول المستوى الثالث في رياض الأطفال

أتاحت وزارة التعليم فرصة القبول في رياض الأطفال وفق نموذج تشغيلي داعم لقبول أطفال المستوى الثالث على أن يتم التقسيم إلى مجموعتين مع تزويد ولي الأمر بجدول حضور الطفل رسميا، والتأكد من ربط الأطفال في المجموعتين بمعلمة الفصل، في نظام نور ومنصة روضتي.

ويتم تفعيل منصة روضتي، واستثمار منتجات الروضـة الافتراضية، ودروس رياض الأطفال

المسجلة التي تبث عبر قناة عين لرياض الأطفـال (عين روضتي).

وأكدت على دعـم معلمـة الفصـل بمعلمـة مسـاعدة (إن وجـدت) أو بمسـاعد إداري في المهام غير التدريسية .

ويهدف النموذج لتقديم آلية لتوسيع القبول في مرحلة رياض الأطفال في المستوى الثالث؛ للفئة العمرية (من 5 – 6 سنوات) للإسهام في تحقيق التوسع في هذه المرحلة".

ويقوم النمـوذج على تقسيم الأطفال في الفصـل الواحـد للمستوى الثالث في ريـاض الأطفال إلى مجموعتين تتناوب في الحضور الفعلـي في مقرات رياض الأطفـال خـلال أيام الأسبوع، ويستثمر النمـوذج المـوارد المتاحـة، وخيارات التعليم والتعلـم عن بعد (غير المتزامـن) عبر منصة روضتـي وتطبيق الروضة

الافتراضيـة، ودروس رياض الأطفال، التي تبث عبر قناة عين لرياض الأطفال

(عـين روضتي).

يأتي ذلك حرصا من وزارة التعليم على بناء شخصية الطفل وسماته النفسية، ومهاراته وقدراته الذهنية ، وقيمه واتجاهاته، وهي وثيقة الصلة بنواتج التعلم.