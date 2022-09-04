محلل طقس: أمطار متفاوتة اليوم على 6 مناطق  

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الأحد.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع" تويتر"، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق (مكة- الباحة- عسير– جازان- المدينة- جنوب تبوك- واليمن).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.