“التدريب التقني”: برنامج اللغة الإنجليزية المكثف هذا العام سيكون “عن بعد”

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني فهد العتيبي أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف سيقدم هذا العام عن بُعد.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه ستُصرف مكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج خلال الفترتين الصباحية والمسائية .

على جانب آخر، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن مشروع التحوّل لنظام الفصول الثلاثة يعد فرصة لتطوير وتحديث الخطط والبرامج التدريبية لتحقيق متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، تماشيا مع التطور الذي نشهد وبما يتوافق مع التنمية وموائمة سوق العمل وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 ، لأجل ذلك عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على تحديث التخصصات والأقسام بمشاركة أصحاب الاختصاص وشركائنا في جميع القطاعات، مؤكدا معاليه أن تطوير المناهج والخطط التدريبية سيساهم في تحقيق تنافسية عالية في جميع المجالات وسيتيح فرصة أكبر للمتدربين والمتدربات لتطوير مهاراتهم ومعارفهم مع ما يتطلبه سوق العمل.

الجدير بالذكر أن عدد تخصصات المؤسسة في جميع برامجها قد تجاوزت 585 تخصصًا في كلياتها التقنية والعالمية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب في السجون وفي معاهد وأكاديميات الشراكات الاستراتيجية.