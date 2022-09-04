صندوق الوقف الصحي يطلق برنامج المنح الصحي لعام 2022

أطلق صندوق الوقف الصحي برنامج المنح الصحي للعام 2022م، وذلك انطلاقًا من دوره في تصميم مبادرات نوعية وعقد شراكات فاعلة تُسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة ورفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وحدد الصندوق آخر يوم لاستقبال الطلبات بتاريخ 11 / 09 / 2022، مبينًا أن برامج المنح المعلنة تأتي ضمن خطته الإستراتيجية للدعم التي يسعى من خلالها إلى توفير الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا في أنحاء المملكة.

وأشار الصندوق إلى أن برامج المنح الصحي لهذا العام سوف تكون في ثلاثة مسارات وهي: تأهيل المدمنين، والرعاية الصحية المنزلية، وبرامج الوقاية من الأمراض المزمنة، مشترطًا لقبول الطلبات المقدمة أن تتوافق مع مسارات المنح المحددة، وأن تكون الجهة المتقدمة لديها ترخيص ساري المفعول من الجهات الحكومية المتخصصة، إضافة إلى وضوح نتائج البرامج وإمكانية تحققها.

ودعا الصندوق الجهات الراغبة بالاستفادة من برنامج المنح الصحي إلى تقديم طلباتها من خلال زيارة بوابة المنح من على الرابط: gate.