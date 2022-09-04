ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فتشوا غرفة زوجتي وطفلي

استنكر الرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد ليلة السبت اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلوريدا، متهماً إدارة بايدن باتباع تكتيكات "العالم الثالث".

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ويلكس بار بولاية بنسلفانيا العامة مساء السبت: "اقتحمت إدارة بايدن منزل خصمهم السياسي الرئيسي الذي دمرهم تمامًا في صناديق الاقتراع".

وتابع ترامب: "بذريعة زائفة من قاضٍ سياسي اختاروه في وقت متأخر من المساء قبل أيام قليلة من الاقتحام داسوا على حقوقي وحرياتي المدنية، كما لو أن بلدنا الذي نحبه كثيرًا كان عالمًا ثالثًا"، وتابع "نحن مثل أمة من العالم الثالث".

وقال ترامب للجمهور إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اقتحموا غرفة زوجته وفتشوا أدراج خزانة زوجته السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترمب، و"قاموا حتى بتفتيش عميق وقبيح لغرفة ابنه البالغ من العمر ستة عشر عامًا".