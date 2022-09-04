اليوم.. بدء التقديم على برنامج “فني تخطيط قلب” المنتهي بالتوظيف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إعداد برنامج فني تخطيط قلب لتأهيل المتدربين للقيام بعدد من المهام المرتبطة بأداء تخطيط القلب الكهربائي ومعالجته، والكشف عما إذا كانت تظهر النتائج أي اضطرابات في مرحلة المراجعة الأولية لتخطيط القلب وتحليلها واستكشافها، ويستمر 12 شهرًا من التدريب على أن يبدأ التقديم على البرنامج من تاريخ 4 سبتمبر 2022م.

وأوضحت أن فني تخطيط القلب، هو المسؤول عن إجراءات تخطيط القلب الكهربائي للمريض، وتجهيز المريض وشرح الإجراءات له، كما يُحضر المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة ويقوم بمعايرتها وصيانتها والحفاظ عليها، ويجمع كافة المعلومات ذات الصلة من أجل إجراء الدراسات المناسبة، ويعد التقارير الأولية بالنتائج ويرسل التحليل النهائي للطبيب المشرف على الحالة، ويرصد أي تغييرات أو اضطرابات تطرأ وبشكل دقيق.

وأضافت: يؤهل برنامج فني تخطيط القلب الخريجين للعمل كمسؤولين عن إجراء تخطيط القلب للمرضى بما في ذلك تجهيزهم وتجهيز المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة لإجراء تخطيط القلب وإنشاء التقارير اللازمة والحفاظ على جميع سجلات المرضى المتعلقة بتخطيط القلب.

وفيما يتعلق بشروط البرنامج، بينت الهيئة أنها تشمل أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، إضافةً إلى شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية

"أحياء- أحياء دقيقة- فيزياء- كيمياء- تقنية حيوية- كيمياء حيوية"، و شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة، والسجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

وتابعت: في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة، إضافةً إلى صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة.