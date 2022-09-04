وزارة الثقافة تصدر قرارات الابتعاث للدفعة السابعة.. تعرف على التخصصات والمؤسسات التعليمية

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم، قرارات الابتعاث للدفعة السابعة من المبتعثين في برنامج الابتعاث الثقافي، لتنضم بذلك إلى الدفعات السابقة في البرنامج الذي أطلقته الوزارة في ديسمبر 2019 لتطوير الكوادر الوطنية الثقافية المتخصصة في مختلف المجالات الثقافية الإبداعية.

وبلغ مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن 683 طالباً وطالبة.

للتقديم:

engage.moc.gov.sa/scholarships‎

وتوزعت التخصصات لتشمل:

الادب واللغويات ، المسرح، الموسيقى ، علم التراث والأثار ، تصميم الأزياء ، المكتبات المتاحف، صناعة الأفلان ، الفنون البصرية ، علوم وتكنولوجيا الأغذية ، فنون العمارة ، فنون الطهي ، التصميم.

وتنوعت المؤسسات التعليمية لتشمل :

" أكاديمية كوليناري للفنون، مدرسة معهد شيكاغو للفنون ، ومعهد الطهي في أمريكا، وجامعة الفنون بلندن ، ومعهد برات، ومدرسة مانشستر للهندسة المعمارية ، وجامعة فرجينيا كومنولث، والجامعة الوطنية الأسترالية ، وجامعة إنديانا بلومنجتون ، وجامعة أدنبرة ، وجامعة درهام".