بمشاركة المملكة.. بدء الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ "158" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب لبيبا الدائم بالجامعة عبد المطلب إدريس ثابت، وبحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى، وذلك للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي يعقد بعد غدٍ.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من البنود تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والادارية، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات إلى الدورة الـ "158" على مستوى وزراء الخارجية العرب والمقرر عقدها بعد غدٍ للنظر في إقرارها.