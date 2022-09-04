مدرب مانشستر يونايتد يكشف شرط مشاركة رونالدو

تحدث المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن بقاء كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، خاصة أنه بإمكانه أن يكون رجل الحسم للشياطين.

وقال تين هاج، فى مقابلة مع قناة سكاي سبورتس، "رونالدو أظهر ذلك الموسم الماضي، وهذا ليس بعيدا الآن، عليه أن ينسجم مع أسلوب اللعب، وحينما ينسجم مع أسلوب لعبنا، سيكون هو الفيصل فى المباريات، هذا ما خُلق لأجله".

وأضاف تين هاج، "جهزنا الفريق للموسم كاملًا، تخلف رونالدو عن المجموعة بما يتعلق بالمعسكر الإعدادى، ونعرف أهمية ذلك له، كما نعلم جميعًا، لم يخض رونالدو الموسم التحضيري، ولا يمكنك أن تفوت فترة الإعداد إنها قاعدة لكل شيء، خاصة الطريقة التي نلعب بها، نلعب بأسلوب آخر فى كرة القدم مقارنة بالعام الماضي التعاون والتمركز والتحرك عندما تملك أو تفقد الكرة، واللياقة كلها أمور تعتمد على الموسم التحضيري".

وتابع تين هاج، "سأكون صديق رونالدو وأحيانًا سأكون معلمه، هذا يعتمد على الموقف، اللاعبون الذين وقعنا معهم من هولندا دوليون، لقد قدموا أداءً جيدًا حقًا في دوري الأبطال، لديهم أيضًا مهارات فردية تظهر أنهم قادرون على لعب كرة قدم على أعلى مستوى، مارتينيز إنه لاعب جيد بالكرة، لكنك ترى أيضًا قدراته الدفاعية وصلابته وتمركزه وتوقعه، أنا أعرف ما هو مارتينيز قادر على تقديمه لنا إنه يعمل بشكل جيد لكن عليه أن يقدم ما هو أفضل بكثير".