بعثة الهلال تطير للدوحة الأربعاء إستعدادا لكأس سوبر لوسيل

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة نادي الزمالك فى اللقاء الذى يجمعها على "كأس لوسيل" ضمن احتفالات افتتاح ملعب "لوسيل" الذى سيحتضن نهائي كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن بعثة الأزرق بعد انتهاء مواجهة اليوم أمام نادي الفتح ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ستتوجه إلى العاصمة الرياض، لاستكمال الاستعدادات قبل المغادرة للعاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الصحيفة أن مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز قد تنفس الصعداء بعد أن منحه الجهاز الطبي بالنادي الضوء الأخضر للاستفادة من خدمات الظهير ياسر الشهراني، الذى اختتم برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التى أبعدته الفترة الماضية قبل أن يدخل التدريبات الجماعية للفريق، ومن المنتظر أن يستفيد من خدماته دياز في جزء من لقاء اليوم.