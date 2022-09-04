5 مليارات يورو مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الأحد: إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش، والاستعداد لحلول فصل الشتاء.

وأضاف شميهال في بيان عبر تيليجرام قبيل محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "سيساعد هذا في ضمان استقرار اقتصادنا ودعم الجيش... وفي موسم الشتاء".

ويستنزف الغزو الروسي لأوكرانيا موارد البلاد، وسعت كييف مرارا للحصول على مساعدات مالية من الاتحاد والولايات المتحدة ومقرضين دوليين.

ومن المتوقع أن يلتقي شميهال، الذي وصل إلى برلين في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مع المستشار الألماني أولاف شولتس ومسؤولين آخرين.

