وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع الرئيس المصري

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون الثنائي، وذلك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، سمو الأمير فيصل بن فرحان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله"، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من ناحيته، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقيه الملك سلمان، وسمو ولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.