“مسام” ينزع 734 لغمًا في عدة محافظات يمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 734 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 10 ألغام مضادة للأفراد و306 ألغام مضادة للدبابات، و415 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" 127 لغمًا مضادًا للدبابات و297 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع 34 لغمًا مضادًا للدبابات و35 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية المضاربة في محافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 89 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية رغوان. وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 13 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و26 لغمًا مضادًا للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 356 ألفًا و758 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.