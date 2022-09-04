فلسطينيان يصيبان 6 جنود إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: إن فلسطينيين أطلقا النار على حافلة إسرائيلية على طريق سريع بمنطقة صحراوية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة خمسة جنود وسائق الحافلة، في مؤشر على احتمال تصاعد العنف من جديد.

وذكرت أنه جرى إلقاء القبض على مسلحين اثنين مشتبه فيهما خلال محاولتهما الفرار، بعد الهجوم الذي وقع على مقربة من مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين اللتين شهدتا شهورا من الاجتياحات الأمنية الإسرائيلية المكثفة أسفرت سقوط قتلى في كثير من الأحيان.

وقال شهود: إن فلسطينيين يستقلان سيارة تجاوزا الحافلة، وأمطراها بوابل من النيران، وعندما توقفت حاولا إضرام النار فيها. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي سيارة مشتعلة، وذكر أن قنبلة حارقة انفجرت داخلها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد، إلا أن متحدثا باسم حركة (حماس) أثني على الهجوم قائلا "هذه العملية تؤكد فشل كل محاولات الاحتلال لوقف المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية".