هالاند: ريال مدريد لا يمكن رفضه.. وهذه أسباب انتقالى للمان سيتي

نفى إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما انتقل من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي فى عقده مع النادي الألماني.

وتساءل هالاند مستنكرا خلال فيلم وثائقي، "كيف يمكنك أن تقول لا لنادٍ أسطوري مثل ريال مدريد، بالطبع لا يمكنك فعل ذلك، لدينا معيار وضعناه فى الاعتبار.. من الفريق الأكثر احتياجا لمهاجم فجاء اختيار مانشستر سيتي الذى أعتقد أنه سليم 100%".

وأضاف هالاند: "ريال مدريد حصل على 5 أو 6 درجات فيما يتعلق بحاجته لمهاجم، بسبب ما يقدمه كريم بنزيما الآن، بالإضافة إلى وجود احتمالية بالتعاقد مع مبابي".

واختتم هالاند حديثه قائلا: "كان قرار هالاند بالانتقال إلى النادى الذى يحتاجه بشكل ضرورى منذ الدقيقة الأولى، في مدريد كان لديهم بنزيما وشكوك حول مبابي، وعلى الناحية الأخرى، استوفى مانشستر سيتي كل الشروط".