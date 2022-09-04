التعليم لمنسوبيها: إكمال هذه البيانات والمؤهلات شرط أساسي للترقية والتكليف #عاجل

أكدت وزارة التعليم على جميع كوادرها من شاغلي الوظائف الإدارية والمستخدمين وبند الأجور، بالعمل على إدخال بيانات المؤهلات العلمية والدورات التدريبية والساعات التطوعية الخاصة بهم من خلال "صلاحية بياناتي"، بالخدمة الذاتية في نظام فارس، والتأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي بنظام فارس للسنة الأخيرة، واستكمال بياناتهم ومطابقتها بمنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونظام فارس (الوظائف الإدارية – المستخدمين).

جاء ذلك في تعميم وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وجاء فيه: "ستكون صلاحية إدخال هذه البيانات مفتوحة طوال العام، علمًا بأنه في حال إعداد محاضر الترقيات مستقبلاً أو التكليف سيتم الاعتماد على ما هو مدخل بالنظام من بيانات".

وأشار التعميم إلى توفر البيانات التالية (المؤهلات العلمية – الدورات التدريبية – الساعات التطوعية) لوكالة الوزارة، للموارد البشرية عند إعداد محاضر الترقيات والتكليف وغيرها.

يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام وزارة التعليم بجميع منسوبيها شاغلي الوظائف الإدارية والمستخدمين وبند الأجور، ولأهمية توفر هذه البيانات.