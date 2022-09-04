السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي لدى القاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية"، مؤكدا "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

من جانبه طلب السيسي "نقل تحياته إلى شقيقيه خادم الحرمين وولي العهد"، مؤكدا "الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.