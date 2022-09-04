وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يناقشون ارتفاع أسعار الطاقة

يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي ارتفاع أسعار الغاز في التاسع من الشهر الجاري.

وقال المفوض الأعلى للسياسية الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن شتاءً صعبا ينتظر القارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، موضحا أن الحفاظ على التوازن العسكري على الأرض فى أوكرانيا، والوحدة بين الأوروبيين، فإن الأوضاع ستكون أفضل بحلول الربيع بالنسبة لأوروبا.

ويأتي القرار بعدما وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد.