الصناعة: الاستراتيجية الوطنية الصناعية سترى النور قريباً

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية سترى النور في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الزامل اليوم الأحد بمقر اتحاد الغرف السعودية مع أعضاء لجنتي المحتوى المحلي وريادة الأعمال في الاتحاد بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع الوطنية.

وقال الزامل في بيان، إن "رؤية 2030 جاءت لتعيد اكتشاف الفرص غير المستغلة في عدد من القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين، بهدف تعظيم مكامن القوة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل، واستغلال القدرات الوطنية وثرواتنا الاستثنائية".