أخبار دوليّة

١٠ قتلى بحوادث طعن في كندا

الوئام-متابعات
5 سبتمبر 2022 · < 1 minute

‏أكدت الشرطة الكندية سقوط 10 قتلى في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان.