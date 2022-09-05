ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 94 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها مع ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتجي مجموعة "أوبك +" لتعديل الإنتاج ودعم الأسعار خلال اجتماع في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار أو 1.5% إلى 94.45 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7% يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.12 دولارا للبرميل، مرتفعا 1.25 دولار أو 1.4%، وذلك عقب ارتفاعه 0.3% في الجلسة السابقة.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن الأسواق الأميركية مغلقة في عطلة عامة، اليوم الإثنين.