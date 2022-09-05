ستاندرد آند بورز: القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة يتوسع بأسرع معدل

كشف مسح اليوم (الإثنين) أن القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة توسع في أغسطس الماضي بأسرع معدل له منذ أكتوبر من العام الماضي بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في المملكة المعدل موسميًّا للاقتصاد بأكمله ارتفاعًا إلى 57.7 في أغسطس من 56.3 في يوليو، متجاوزًا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

وأوضح الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، ديفيد أوين أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة أشار‭ ‬إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر أغسطس، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي مدفوعًا بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة.

وسجل مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، ارتفاعًا إلى 61.5 في أغسطس من 59.9 في يوليو بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4، فيما ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر الخامس على التوالي وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما على كان عليه في يوليو.

وذكر التقرير أن الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للاثني عشر شهرًا المقبلة تستند في كثير من الأحيان إلى زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة مع إشارة البعض إلى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعم النشاط أيضًا.