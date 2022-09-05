مستويات إقبال قوية.. نمو القيمة المتداولة للمستثمرين الأجانب في “تداول” إلى 174 مليار ريال

قال محمد الرميح المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"، إنه على الرغم مـن الظـروف المعاكسـة للسـوق العالميـة في الربع الثاني، فقـد شـهدت السـوق الماليـة السـعودية تطـورات إيجابيـة، مبينا أن الاستقرار الذي شهدته في ذروة التقلبات الاقتصادية الحاصلة في العالم يمثل إشارة واضحة على قوتها.

وأوضح الرميح في تقرير السوق المالي للربع الثاني 2022 الصادر عن "تداول السعودية"، أن الفضل يعود إلى تكثيف الجهود في تعزيز البنية التحتية للسوق وقدرات التكيف والابتكار في ظل التغييرات المستمرة التي تشهدها الأسواق والأنظمة الاقتصادية.

وأضاف أن السوق المالية السعودية شهدت مستويات إقبال قوية من المستثمرين الأجانب، حيث نمت القيمة المتداولة للمستثمرين الأجانب المؤهلين في "تداول السعودية" إلى 174 مليار ريال في الربع الثاني 2022، مقارنةً بقيمة متداولة بلغت 132 مليار ريال خلال الربع الأول 2022.

وبيّن أنه على مستوى السوق هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل على الرغم من الانخفاض الطفيف في أداء السوق بشكل عام، مشيرا الى أن "تداول السعودية" واصلت تطوير السوق المالية السعودية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى السوق وتعزيز الفرص الاستثمارية التي تقدمها.