سقوط قتلى وجرحى في تفجير قرب السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابل

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن تفجيرا وقع صباح اليوم الاثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، هذا ولم ترد معلومات بعد عن طبيعته وما إذا كان قد تسبب في خسائر.

كذلك ذكرت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان أن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لتسلم وثائق مواطنين أفغان.

ووفقا لشهود العيان، لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون بجروح.

بدورها قالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا هاجم إحدى بوابات السفارة الروسية.

وفي نفس السياق أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابول.

ووصف المصدر ذاته الوضع الأمني في المدينة بالصعب.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بين العاملين في السفارة