بعد توقف الإمدادات الروسية.. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بـ 23%

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الإثنين، بعدما أعلنت روسيا عن وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط تصدير رئيسي إلى أجل غير مسمى.

وقالت "جازبروم" الروسية يوم الجمعة إنها لن تستأنف تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بسبب حدوث تسريب للنفط في توربين غازي يساعد على ضخ الغاز في خط الأنابيب، دون الإشارة عن المدة التي قد يتم استغراقها لإصلاح هذه المشكلة.

وأعلنت كل من السويد وفنلندا خطة دعم طارئة في عطلة نهاية الأسبوع لمساعدة شركات المرافق التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة وتسارع أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الطاقة الأوروبيون مقترحات للحد من أسعار الكهرباء المتصاعدة عندما يعقدون اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة المقبل، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز وتعليق تداول مشتقات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أكتوبر بنسبة 22.98% إلى 263.99 يورو لكل ميجاواط، في الساعة 10:28 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن صعدت بأكثر من 30% في وقت سابق من التعاملات.