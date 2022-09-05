رابطة الدوري الإنجليزي تعترف بأخطاء أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل

اعترفت لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بأن قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد "var" فيما يتعلق برفض الأهداف خلال مباراتي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد كانت خاطئة

وتعهدت اللجنة بـ"التعاون الكامل" فى المراجعة التى تجريها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن المباراتين

واتخذت اللجنة المسؤولة عن حكام المباريات الاحترافية بإنجلترا خطوة نادرة تتمثل في "الاعتراف" بأخطاء قرارات فار فى بيان أصدرته أمس، الأحد، مبدية موافقتها على طلب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإجراء تحقيق إضافي.

وتتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد في جميع المباريات بالفعل بواسطة لجنة مستقلة مؤلفة من خمسة أعضاء تضم ممثلين عن الدوري الإنجليزي الممتاز ولجنة الحكام، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين سابقين، مع إرسال نتائجها إلى الأندية المعنية.

لذا فمن المهم أن تتخذ لجنة الحكام خطوة إضافية عقب مباراتي السبت، حيث رفضت تقنية فار هدفا لمصلحة وست هام فى مرمى تشيلسي بالدقيقة 90 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 2 / 1.

كما رفضت التقنية هدفا سجله تيريك ميتشل، لاعب كريستال بالاس بالخطأ فى مرمى فريقه، خلال لقائه ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وذكرت اللجنة فى بيان، "نقر بالواقعتين اللتين تسببتا فى عدم السماح بتسجيل هدف في كل من مباراتي تشيلسي ضد وست هام، ونيوكاسل ضد كريستال بالاس".

أضافت اللجنة "سنتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبها مراجعة هذين الحادثين المعينين، باستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي وتطوير حكام المباريات".