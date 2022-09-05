مورينيو: خسارة روما أمام أودينيزي أفضل من الهزيمة في 4 مباريات

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، أنه من الأفضل خسارة مباراة واحدة بنتيجة 4-0 أفضل من أربع مباريات بنتيجة 1-0، لأننا في النهاية خسرنا 3 نقاط فقط أمام أودينيزي وحاولنا الدفاع عن بعض أخطاء روما الفردية.

وقال جوزيه مورينيو، في تصريحات لشبكة "دازان": "تفسيري هو أنها كانت مباراة صعبة، خصم صعب يعرف كيف يلعب هذا النوع من الألعاب، لا يمكنك أن تتأخر في هذه المباريات، وإلا فهم يدافعون جيدًا، ويذهبون إلى العداد، ويمكنهم التحكم في الإيقاع، وارتكاب أخطاء تكتيكية، لذلك إذا تراجعت ضدهم، فأنت بالفعل في ورطة".

وأضاف جوزيه مورينيو: "كانت لدينا فرصة كبيرة في وقت مبكر مع باولو ديبالا، الذي بغض النظر عن النتيجة من وجهة نظري كان أفضل لاعب على أرض الملعب، ولكن بعد ذلك كنا في أيديهم، في كل مرة ذهب أودينيزي إلى العداد، استسلمنا".