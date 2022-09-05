الهلال يجهز مفاجأة للزمالك في مباراة كأس لوسيل

يسود اتجاه داخل إدارة نادي الهلال ، لتجهيز مفاجأة في قائمة الفريق، التي ستواجه الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

ويستضيف ستاد لوسيل، يوم 9 سبتمبر الجاري مباراة كأس السوبر المصري السعودي "كأس سوبر لوسيل"، والذي سيجمع بين الزمالك (بطل الدوري المصري) والهلال (بطل الدوري السعودي).

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الموثوق أحمد العجلان، فإن من المتوقع أن تشهد مواجهة الهلال والزمالك في كأس "سوبر لوسيل"، دخول النجم محمد إبراهيم كنو في قائمته، حيث تعد المواجهة (ودية دولية) بنفس طابع مواجهات (FIFA DAY)".

وأضاف: "سيقوم الهلال بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للتأكد من السماح للاعب بالمشاركة من عدمه".

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي، قد أصدر قراراته بشأن عقوبات لجنة فض المنازعات، الموقعة على نادي الهلال ولاعبه محمد كنو، الذي جدد عقده مع الزعيم، بعد أن وقع للنصر في يناير الماضي.

وجاءت القرارات كالتالي:

- إلزام نادي الهلال واللاعب محمد كنو متضامنين أو منفردين بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20 مليونا و306 آلاف و998 ريال.

- تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب المخالف 4 أشهر.

- تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف النادي المخالف (الهلال) من التسجيل لفترتين متتاليتين.