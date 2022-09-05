الأقوى منذ 5 سنوات.. مقتل 21 في زلزال بجنوب غرب الصين

لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم جراء زلزال قوته 6.8 درجة ضرب إقليم سيتشوان الصيني اليوم الاثنين وهو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2017 وهز مدينة تشنغدو عاصمة الإقليم وأقاليم أبعد.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن انهيارات أرضية ألحقت أضرارا ببعض الطرق والمنازل بالقرب من مركز الزلزال بينما انقطعت الاتصالات في منطقة واحدة على الأقل.

وليس هناك تقارير عن وقوع أضرار بسدود أو محطات للطاقة المائية في محيط 50 كيلومترا حول مركز الزلزال على الرغم من أن أضرارا لحقت بشبكة الكهرباء في الإقليم وأثرت على الإمدادات لنحو 40 ألف مستهلك.

وقال مركز شبكات الزلازل بالصين إن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ التي تقع في المنطقة الجبلية على بعد 226 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو.