السودان.. 23 قتيلا في اشتباكات “النيل الأزرق”

قالت هيئة (إنقاذ الطفولة) الخيرية: إن 23 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب 44 آخرين في أعمال عنف اندلعت في ولاية النيل الأزرق بالسودان في بداية الشهر.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن الاشتباكات القبلية بدأت بحسب السلطات في الأول من سبتمبر أيلول، مما أعاد إشعال فتيل العنف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 182 شخصا في يوليو تموز.

ونزح أكثر من 37 ألفا في تلك الاشتباكات بين قبيلتي الهوسا والفونج.