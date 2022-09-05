التعاون يشكو النصر للحصول على مليون ريال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة التعاون بدأت إجراءات شكوى رسمية لوزارة الرياضة السعودية ضد إدارة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بسبب ما وصف بالشكوك حول عدد الحضور الجماهيرى خلال مباراة فريقها أمام النصر

وفاز التعاون على النصر بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023

وقالت صحيفة "الرياضية" ، إن إدارة نادي التعاون وثَّقت دخول عدد كبير من الجماهير مدرجات الملعب دون تذاكر رسمية، ما حرم النادي الحصول على مكافأة وزارة الرياضة الخاصة باستراتيجية دعم الأندية مبادرة "الحضور الجماهيري" البالغة مليون ريال لمن يغطى 50% من اتساع مدرجات الملعب

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أعلنت عبر الساعة الرسمية حضور 7838 مشجعًا، ما أثار استنكار مسؤولى نادى التعاون مستشهدين بصور خاصة تثبت امتلاء مدرجات الملعب للدرجتين الأولى والمخصصة للعائلات.