الأخبار الإقتصادية

نوفاك: روسيا ستعدل حصص إنتاج النفط

5 سبتمبر 2022 · < 1 minute

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قررت تعديل حصصها لإنتاج النفط توقعا لانخفاض في الناتج الاقتصادي العالمي، مضيفًا في تصريحاتٍ  على شاشات التلفزيون الروسي: توجد شكوك بشأن سوق النفط، بما يشمل تلك المرتبطة بالإنتاج خارج دول مجموعة أوبك+.
وقال أيضا إن اتفاقا لأوبك+ لخفض إنتاج النفط يجري تنفيذه "عند مستوى مرتفع".