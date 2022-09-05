نوفاك: روسيا ستعدل حصص إنتاج النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قررت تعديل حصصها لإنتاج النفط توقعا لانخفاض في الناتج الاقتصادي العالمي، مضيفًا في تصريحاتٍ على شاشات التلفزيون الروسي: توجد شكوك بشأن سوق النفط، بما يشمل تلك المرتبطة بالإنتاج خارج دول مجموعة أوبك+.

وقال أيضا إن اتفاقا لأوبك+ لخفض إنتاج النفط يجري تنفيذه "عند مستوى مرتفع".