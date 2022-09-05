المملكة تؤكد استمرار تحركات “أوبك +” الاستباقية في سوق النفط

أكدت المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إن قرار تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط اليوم الاثنين أول خفض لإنتاج التجمع منذ أكثر من عام يؤكد جديته في إدارة أسواق النفط الخام ورغبته في القيام بتحركات استباقية في السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي قوله في مقابلة اليوم الاثنين إن قرار أوبك بلس "تعبير عن الرغبة في استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا" في إدارة سوق النفط الخام العالمية، وذلك بعد قرار أوبك بلس اليوم خفض إنتاج الدول الأعضاء بمقدار 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل، بعد شهور عديدة من زيادة الإنتاج بشكل مطرد، مضيفًا: أن الخفض البسيط في الإنتاج يظهر "أننا سنكون يقظين واستباقيين ونشطين في التحرك لدعم الاستقرار والفاعلية في أداء السوق".

جاء قرار خفض إنتاج أوبك بلس مفاجئا للكثيرين من المتعاملين في السوق، الذين توقعوا الإبقاء على مستويات الإنتاج خلال اجتماع اليوم في ظل بقاء سعر النفط الخام فوق مستوى 90 دولارا للبرميل بما يمثل ضغطا قويا على المستهلكين.