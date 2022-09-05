بعد قرار “أوبك+”.. واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا

طالبت واشنطن بضرورة الإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا "لدعم النمو الاقتصادي العالمي"، وذلك بعد أن وافقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإمدادات لرفع الأسعار المتراجعة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان إن الرئيس جو بايدن "كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، وفي جميع أنحاء العالم".