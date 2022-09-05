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دولة تغرم إنستجرام بسبب جريمة خطيرة

5 سبتمبر 2022 · < 1 minute
انستجرام
انستجرام

أعلمت أيرلندا فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو على إنستجرام لانتهاك الخصوصية.