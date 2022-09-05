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دولة تغرم إنستجرام بسبب جريمة خطيرة
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منوعات
دولة تغرم إنستجرام بسبب جريمة خطيرة
5 سبتمبر 2022
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انستجرام
أعلمت أيرلندا فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو على إنستجرام لانتهاك الخصوصية.
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