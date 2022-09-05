القبض على مدير أمن في العراق متلبسا بالجرم المشهود

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تنفيذ عملية "ضبط نوعية" في ميسان، تمكنت من خلالها الإيقاع بمدير الأمن الوطني متلبسا بالجرم المشهود.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة تفاصيل عملية الضبط التي نُفذت بناء على مذكرة قضائية، قائلة إنها "تلقت عبر مصادرها السرية معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان، على مساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية".

ولفتت إلى أن تلك المصادر "أكدت طلب المشكو منه مبلغا من المال، لقاء تسليمهم إحـدى السيارات التي تم ضبطها من قبل المديرية"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأوضحت الدائرة أنها "كوّنت فور تلقيها المعلومات، فريق عمل من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما حصلت على الموافقات الأصولية، بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المختص، بغية ضبطه".

وتم نصب "كمين محكم" للإيقاع بالمتهم، حيث تم "الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم الرشوة، البالغة 7500 دولار، وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة".