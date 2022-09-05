إسرائيل: بايدن وعد لابيد بعدم تقييد يدنا أبدا ضد إيران

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس، إن البيت الأبيض أكد لإسرائيل أن واشنطن لن تسعى أبدا إلى منع تل أبيب من حماية نفسها ضد التهديد الإيراني.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس، قال نيدس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في المكالمة الهاتفية الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي"، ووعده بأن الولايات المتحدة "لن تقيد يدي إسرائيل أبدا".

وأضاف: "نحن نتفهم عدوان إيران. كان بايدن واضحا جدا مع لابيد حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستعادة اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي، ولكن بشروط معينة فقط".

ولفت إلى أن هناك "ثغرات كثيرة متبقية بين الجانبين "، بعد تراجع المفاوضات الأسبوع الماضي وسط تنبؤات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا.