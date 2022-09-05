الأخبار المحلية

المملكة تعلن تضامنها مع الصين إثر زلزال لودينغ

6 سبتمبر 2022 · < 1 minute

عبّرت وزارة الخارجية عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في محافظة لودينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
وقدمت الوزارة تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها للأصدقاء الصينيين في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.