وصل إلى اليابسة.. إجلاء الآلاف في ‎#كوريا_الجنوبية بسبب #إعصار_هيننامنور

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم، عن إجلاء الآلاف من الكوريين مع وصول إعصار هيننامنور إلى اليابسة في جنوب البلاد، متوقعة استمرار هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية طيلة اليوم.

ووصل الإعصار هيننامنور إلى اليابسة في جزيرة جيجو صباح اليوم، وربما يصبح أقوى عاصفة تضرب البلاد على الإطلاق.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية المحلية "أن الإعصار كان مصنفا على أنه "قوي جدا" عندما مر عبر جزيرة جيجو الجنوبية في حوالي منتصف الليل مع ضغط جوي قدره 945 هيكتوباسكال وسرعة الرياح القصوى 45 كيلومترا في الثانية.

وقال هان سانغ أون كبير خبراء الأرصاد الجوية، في إفادة صحفية، "إن هيننامنور هو إعصار ضخم للغاية يبلغ نصف قطره 400 كيلومتر، ويمكن أن يحمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة في جميع أنحاء البلاد تقريبا".

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، إنه بعد تجاوز جيجو، كان من المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 180 كيلومترا جنوب غرب مدينة بوسان الساحلية الجنوبية مع ضغط جوي يبلغ 945 هيكتوباسكال في مركزه.

وصدر تحذير من هطول أمطار غزيرة في وقت سابق في جميع أنحاء البلاد، لكن التحذير رفع في مناطق من بينها مدينة إنتشون الساحلية الغربية، بعد أن تجاوز الإعصار جيجو واستمر في التحرك شرقا.

وفي هذا الإطار، أغلقت 62 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية مؤقتا، وتحولت 548 مدرسة إلى التعلم عبر الإنترنت، كما تم إلغاء سلسلة من خدمات العبارات والرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

كما تم إلغاء ما مجموعه 361 رحلة طيران داخلية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لسلطات المطار.