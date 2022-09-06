لعشاق هواتف “آيفون”.. “آبل” تكشف غداً عن منتجاتها الجديدة

يستعد عشاق شركة أبل لمتابعة حفل الشركة مساء غداً الأربعاء، الذي سيكشف عن المنتجات الجديدة المرتقبة بالنسبة للكثيرين، وأبرزها "آيفون 14".

وأعلنت أبل أنها ستقيم حفل العرض السنوي لها مساء الأربعاء، والذي ستكشف فيه عن أبرز منتجاتها، بينما ستؤجل كشف منتجات أخرى إلى الشهر المقبل.

المنتجات التي ستكشفها أبل.

آيفون: هاتف آيفون سيكون نجم الحفلة بكل تأكيد، حيث ستكشف الشرك عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة.

وتشمل سلسلة هواتف آيفون الجديدة 4 هواتف، أبرزها البرو ماكس 14، كما سيحل ماكس 14 محل هاتف آيفون ميني الصغير.

ساعة أبل: الساعة الجديدة "برو" هي من أبرز منتجات أبل التي ستعرض خلال الحدث السنوي، ويتوقع أن تشهد تصميما عصريا، وستكون الساعة الأقوى لأبل حتى اليوم.

السماعات: ليس مؤكدا حتى الآن، لكن قد تكشف أبل عن سماعات "أير بودز برو 2" الجديدة، المطورة من نسخة برو الأولى التي لاقت شعبية كبيرة.

الواقع المعزز: قد تعلن الشركة عن دخولها عالم "الواقع المعزز"، خلال الحفل، وتكشف خطتها القادمة لإنتاج جهاز الواقع المعزز الذي يضع المستخدم في أماكن مبهرة عند ارتدائه.