في إصدارها الثاني .. “التعليم” تعتمد وثيقة سياسات حوكمة البيانات

الوئام -عبدالله العازمي

اعتمت وزارة التعليم وثيقة سياسات حوكمة البيانات الخاصة بها (الاصدار الثاني) المعدة من قبل مكتب إدارة البيانات بوكالة التخطيط والتطوير والتي تتضمن سياسات تصنيف البيانات، وسياسات حماية البيانات الشخصية، وسياسات حرية المعلومات، وسياسات مشاركة البيانات.

وكذلك سياسات البيانات المفتوحة، وسياسات حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم، والقواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة.

جاء ذلك في قرار لوزير التعليم وتضمن القرار تعميم ونشر هذه السياسات على كافة جهات الوزارة للامتثال لها وتحقيق الالترام الكامل بمضمونها.

وأكدت "التعليم" أنه ينبغي على مكتب إدارة البيانات متابعة الامتثال والبدء في اعداد تقارير التقييم الدوري لمراقبة وتدقيق وقياس مستوى الالتزام لتلك السياسات داخل الوزارة والرفع بها لنا ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى الجهات المعنية اعتماده وتنفيذه وإبلاغه لمن يلزم للتمشي بموجبه كل فيما يخص اختصاصه.

بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وفي إطار ضبط وتنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في الوزارة بما يتوافق مع ضوابط ومواصفات مكتب إدارة البيانات الوطنية الصادرة من مجلس ادارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تنص على ضرورة إعداد سياسات وضوابط ادارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية على مستوى الجهة بما يتوافق مع السياسات والضوابط الوطنية لإدارة البيانات، وبناء على المهام المسندة لمكتب إدارة البيانات بالوزارة.