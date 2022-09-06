بعد تعثره في ارتداء سترته وسقوطه أثناء صعود الطائرة..”#بايدن” تائه بعد مؤتمر صحفي (#فيديو)

في أحدث ظهور له أمام عدسات الكاميرات ، وثق مقطع فيديو الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وهو تائه لا يعرف إلى أين يتجه عقب مؤتمر صحفي عقده في إحدى الولايات الأمريكية، متسائلا أحد المساعدين إلى أين أتجه؟

ويعد هذا الموقف المحرج حلقة جديد من المواقف التي يتعرض لها بايدن منذ توليه منصبه في يناير 2021ن ابرزها سقوطه أثناء صعوده سلم الطائرة أثناء زيارته لإحدى الولايات الأمريكية.

ووثقت عدة مقاطع فيديو "بايدن" أثناء تعثره في ارتداء سترته وسقوط نظارته، كما أظهر البث التلفزيوني لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه بعدما اختتم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كلمته الافتتاحية وصافح بايدن، مد الرئيس الأمريكي جو بايدن يده للمرة الثانية، وهذه المرة لمصافحة الفراغ.

كما حدث موقف آخر لبايدن، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات أسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.