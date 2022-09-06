المنافسة”: التركز في سوق التأمين الصحي مرتفع.. و83% الحصة السوقية لأكبر 3 شركات يشكل مخاوف

قالت هيئة المنافسة، إن التقييـم التنافسـي في "سوق التأمين الصحي" بالسعودية بشـكل عـام يشـير إلـى وجـود مسـتوى كبيـر مـن المنافسـة بيـن الشـركات فـي مختلـف أجـزاء سلسـلة القيمـة.

وأوضحت الهيئة في دراسة لها بعنوان "دراسة التأمين الصحي وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة"، أن مســتوى التركــز فــي ســوق التأميــن الصحــي يعد مرتفعــا، حيــث بلغــت الحصــة الســوقية لأكبـر ثلاث شـركات 83 % مـن السـوق ممـا يشـكل مخاوف علـى المنافسـة.

وبينت أن التأميــن الصحــي الخــاص يغطــي حوالــي 30 % مــن الســكان العامليــن، حيــث يعــد إلزاميا لموظفـي القطـاع الخـاص وبعـض القطاعـات الأخرى.