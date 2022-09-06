غرامة 405 ملايين يورو على تطبيق “انستجرام”.. لهذا السبب

فرضت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات باسم الاتحاد الأوروبي على “إنستجرام”، غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو.

وتأتي تلك الغرامة بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة “بيتا” الشركة الأم لفيسبوك، بيانات القاصرين كما ينبغي.

ومن جانبه، قال متحدّث باسم الهيئة: “اتخذنا قرارنا النهائي الجمعة، وينص على فرض غرامة بـ 405 ملايين يورو، والتفاصيل ستنشر الاسبوع المقبل”.

وتعد تلك الغرامة أضخم غرامة تفرض منذ 2018، حين منحت اللائحة العامة لحماية البيانات مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة “فيسبوك وجوجل وآبل وتويتر”.