أسعار الذهب ترتفع وسط مخاوف التضخم العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة باستقرار الدولار وشراء الملاذ الآمن بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي وتوقعات تسارع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع ذلك يواجه المعدن الثمين بعض الضغوط، حيث ترفع البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مع تزايد التوقعات باتجاه المركزي الأوروبي لرفع الفائدة 75 نقطة أساس في قراره المقبل يوم الخميس.

على الجانب الآخر، تحرك بنك الشعب الصيني في الاتجاه المعاكس، حيث خفض مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس، كما قامت الحكومة الصينية بالإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة، في خطوات تستهدف دعم الاقتصاد.

وعن البيانات الأمريكية المنتظرة خلال اليوم، يصدر مؤشر "إي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي، وسط توقعات بتباطؤ المؤشر إلى 55 نقطة خلال شهر أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.24% إلى 1726.90 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:18 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27% إلى 1714.88 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 2.29% عند 18.29 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.61% عند 850.94 دولار، كما صعد سعر البلاديوم 1.40% إلى 2061.62 دولار.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند 109.65 نقطة.