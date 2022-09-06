” #المركزي_السعودي” يحدد إجازة البنوك في #اليوم_الوطني

أعلن البنك المركزي السعودي أن إجازة البنوك في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ستكون يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، حيث يصادف يوم 23 سبتمبر 2022 يوم الجمعة.

وقال البنك في بيان له، إنه يجب على البنوك ومراكز الصرافة فتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك أو مراكز الصرافة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترة معينة خلال إجازة اليوم الوطني.

وأضاف أن على هذه الجهات إبلاغ البنك المركزي بأسماء الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وأكد أنه يجب على شركات التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي التأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي خلال إجازة اليوم الوطني لتلبية احتياجات المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وبين أن ذلك يأتي استنادا إلى صلاحيات البنك المركزي في تحديد أيام عطلات الجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه وساعات العمل فيه.